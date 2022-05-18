شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 500 منحة تدريب مجانية بمجال السلامة المهنية لطلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية فى مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور تامر بدوى، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إنه فى إطار المسئولية المجتمعية للمركز ودوره في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية يسره أن يعلن تقديم 500 منحة تدريب مجانية في مجال السلامة والصحة المهنية لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية الخاصة.