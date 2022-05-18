شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وإجراءات امتحانات نهاية العام بجامعة القاهرة.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون ”الخليج 365” بثا مباشرا حول ضوابط وإجراءات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022، وذلك من داخل كلية الآداب بجامعة القاهرة.

وكشف الدكتور شريف شاهين القائم بعمل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن تفاصيل استعداد الكلية لامتحانات نهاية العام، مؤكدا أنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى على موقع الكلية وإتاحته للطلاب.

وتحدث عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة عن تفاصيل اللجان وإجراءات الكلية للوقاية من كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أن الاختبارات تعقد على 3 فترات بينهم فاصل زمنى ساعة لإجراء تعقيم القاعات.

وقدم الدكتور شريف شاهين عددا من النصائح لطلاب الجامعات خلال الامتحانات، محذرا من استخدام الهاتف المحمول أو الدخول به قاعات الامتحانات، لأنه يعد ويعتبر شروع فى الغش.