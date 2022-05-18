أخبار مصر

تعرف على مشروعات تطوير ميناء الدخيلة لزيادة القدرة الاستيعابية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات تطوير ميناء الدخيلة لزيادة القدرة الاستيعابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل عددا من مشروعات التطوير بميناء الدخيلة، مما سينعكس على القدرة الاستيعابية للميناء، حيث ينعكس ذلك على الاقتصاد المصرى.

ويرصد الخليج 365 أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالميناء. 

- مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة: 

1- يتكون المشروع من رصيف بطول 1800 م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2. 

2- الرصيف سيكون قادرا على إستقبال 4 سفن بطول 240م و 1 سفينة بطول 400م. 

3- يهدف المشروع الى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 -11 مليون طن (حاويات) و6-7 مليون طن (بضائع عامة وغلال ) سنويا. 

 

- مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة : 

1- يتكون من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2. 

2- سيكون قادرا على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م . 

3- يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 مليون طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد. 

 

- مشروع إنشاء محطة الصب الغير نظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة. 

1- تكلفة المشروع 1.6مليار جنيه. 

2- يتكون المشروع من رصيف بطول 540 م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2. 

3- سيكون قادرا على إستقبال عدد 2 سفن بطول 240م. 

4- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية لتداول وتزين بضائع الصب الغير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5 - 3 ملايين طن سنويا تداول و 2.03 مليون طن تخزين، وذلك وفقا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع. 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا