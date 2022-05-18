شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات تطوير ميناء الدخيلة لزيادة القدرة الاستيعابية والان مع تفاصيل الخبر
ويرصد الخليج 365 أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالميناء.
- مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة:
1- يتكون المشروع من رصيف بطول 1800 م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2.
2- الرصيف سيكون قادرا على إستقبال 4 سفن بطول 240م و 1 سفينة بطول 400م.
3- يهدف المشروع الى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 -11 مليون طن (حاويات) و6-7 مليون طن (بضائع عامة وغلال ) سنويا.
- مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة :
1- يتكون من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2.
2- سيكون قادرا على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م .
3- يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 مليون طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد.
- مشروع إنشاء محطة الصب الغير نظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة.
1- تكلفة المشروع 1.6مليار جنيه.
2- يتكون المشروع من رصيف بطول 540 م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2.
3- سيكون قادرا على إستقبال عدد 2 سفن بطول 240م.
4- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية لتداول وتزين بضائع الصب الغير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5 - 3 ملايين طن سنويا تداول و 2.03 مليون طن تخزين، وذلك وفقا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع.