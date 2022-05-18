شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات تطوير ميناء الدخيلة لزيادة القدرة الاستيعابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل عددا من مشروعات التطوير بميناء الدخيلة، مما سينعكس على القدرة الاستيعابية للميناء، حيث ينعكس ذلك على الاقتصاد المصرى.

ويرصد الخليج 365 أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالميناء.

- مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة:

1- يتكون المشروع من رصيف بطول 1800 م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2.

2- الرصيف سيكون قادرا على إستقبال 4 سفن بطول 240م و 1 سفينة بطول 400م.

3- يهدف المشروع الى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 -11 مليون طن (حاويات) و6-7 مليون طن (بضائع عامة وغلال ) سنويا.

- مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة :

1- يتكون من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2.

2- سيكون قادرا على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م .

3- يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 مليون طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد.

- مشروع إنشاء محطة الصب الغير نظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة.

1- تكلفة المشروع 1.6مليار جنيه.

2- يتكون المشروع من رصيف بطول 540 م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2.

3- سيكون قادرا على إستقبال عدد 2 سفن بطول 240م.

4- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية لتداول وتزين بضائع الصب الغير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5 - 3 ملايين طن سنويا تداول و 2.03 مليون طن تخزين، وذلك وفقا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع.