شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صيانة القطارات الإسبانية بالسكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة النقل على تطوير قطارات السكة الحديد، لتقديم خدمة مميزة، ومن بين مشاريع التطوير، صفقة عربات القطارات الإسبانية والتى تشمل توريد 7 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفيه و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، حيث ستشمل كل القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.

وفى النقاط التالية أهم المعلومات عن ورش صيانة القطارات الجديدة بهيئة السكة الحديد.

1. يتم تصنيع وتوريد 7 قطارات إسبانية من شركة تالجو، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين الهيئة وتالجو وقطار تقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصرى.

2. تم وصول أول قطار إلى ميناء الإسكندرية خلال الفترة الماضية

3. الورشة من تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر

4. اشتملت أعمال الورشة على إنشاء سقيفة بأبعاد 285 م×45م، مجارى وتبليطات أمام وخلف السقيفة .

5. الأعمال عبارة عن توريد وصب أساسات الجمالون والجمالون المعدني وتركيب الصاج وأعمال ردم و خرسانات مسلحة للأعمدة والحوائط وأخرى للسكك واعمال شبكات التغذية والصرف والكهرباء واعمال الحريق وتركيب المجارى وصرف المطر الجديدة وأعمال تركيب الشبابيك والأبواب وتشطيبات الواجهات الخارجية وتوريد وتركيب الهاندريل المعدنى كذلك إنشاء مبنى إداري ملحق بالورش.