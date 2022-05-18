شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات مايو لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك صرف معاشات مايو الجارى، كذلك استمرار تغذية ماكينات الصرف الآلى لاتاحة صرف المعاشات بسهولة ويسر.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أبريل الماضى، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم الصرف حاليا لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأصدرت الدكتورة نيفين القباج تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار؛ حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء؛ لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.