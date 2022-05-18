إعلام القاهرة: 5 حلقات نقاشية لأساتذة الإعلام بالعالم خلال المؤتمر الدولى بالكلية

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القاهرة - سامية سيد - ينطلق المؤتمر العلمي الدولي لكلية الإعلام بجامعة القاهرة وعنوانها "تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة "برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ورئاسة الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية وذلك يوم 29 مايو الجارى.

ويناقش المؤتمر علي مدى 17 جلسة القضايا الخاصة بموضوعه من بينها خمس حلقات نقاشية و 12جلسة تناقش البحوث التي تقدم بها باحثون من مصر والعالم العربي.

وقالت الدكتورة ، هويدا مصطفي رئيس المؤتمر إن المتحدثين في الجلسة الافتتاحية هم الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والتعاون الدولي سابقا والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن والمهندس حسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية فضلا عن رئيس الجمعية الدولية للاتصالات.

وأضافت أنه في إطار المشاركة مع الجمعية الدولية للاتصال والكلية في المؤتمر هذا العام سيتم عقد ثلاث جلسات اونلاين في اليوم السابق علي افتتاح المؤتمر ،الجلسة الاولي ترأسها الدكتورة حنان بدر المنسقة الاقليمية للجمعية وتخصص الجلستان الثانية والثالثة لمناقشة مجموعة بحوث تقدم بها شباب الباحثين ترأسهما كل من الدكتورة أماني فهمي ، والدكتورة فاطمة الزهراء السيد الاستاذ المساعد بإعلام القاهرة.

وتعقد حلقتان فى اليوم الأول للمؤتمر ويرأس الحلقة الاولي الدكتورة حسن عماد مكاوي وتتولي إدارتها الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر ويتحدث فيها الدكتور سامي الشريف والدكتورة إيناس أبو يوسف والدكتور حسن علي والدكتورة نجوي سمك وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورة هبة شاهين والدكتورة مل السيد والدكتور علاءزهران الرئيس السابق لمعهد التخطيط القومي والدكتورة سهير صالح والدكتور رباب عبد الرحمن والدكتورة الاميرة سماح فرج والدكتورة نسرين عبد العزيز .

وأضافت الدكتورة وسام نصر أمين عام المؤتمر ان الحلقة النقاشية الثانية عنوانها : الإعلام الرقمي والتنمية المستدامة وترأسها الدكتورة فاطمة الزهراء السيد وتديرها الدكتورة نرمين الازرق ويشارك فيها اساتذة اجانب من الولايات المتحدة وغانا

أما الحلقة الثالثة فتقام في اليوم الثاني للمؤتمر وموضوعها "التربية الإعلامية والتنمية المستدامة"و يرأسها ا.د.سامي طايع وتديرها الدكتورة حنان جنيد ويتحدث فيها اساتذة من اسبانيا وكندا ومصر فضلا عن مدير إدارة الإعلام باليونسكو

وتناقش الحلقة الرابعة موضوع الاعلام البيئي والتنمية المستدامة ويرأسها الدكتور عادل عبد الغفار ويديرها الدكتور محرز غالى ويشارك فيها الدكتور عصام نصر ود.محمد شومان ود.حنان يوسف ود امال الغزاوي ود.هالة نوفل ود نيرمين زكريا د دينا ابو زيد ود.محمد عليش رئيس قسم الاتصال الجماهيري بالجامعة الامريكية بالشارقة-دولة الامارات ود.حسين اباظة المساعد السابق للمدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة ود.احمد قنديل رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج دراسات الطاقة بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ود.سعيد حامد الاستاذ المشارك بكلية الخوارزمي -دولة الامارات وا.عبد الجواد ابو كب رئيس مجلس امناء مؤسسة الاعلام والتحول الرقمي ومحمد درويش والمياه وخالد سعد كبير مذيعي القناة الاولي بالتليفزيون المصري.

فيما قالت ليلى عبد المجيد رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر أن الحلقة الخامسة الأخيرة تناقش الإعلام التنموي :رؤي ونماذج عربية وترأسها الدكتورة هويدا مصطفي وتديرها الدكتورة ليلي عبد المجيد ويشارك فيها الدكتورة عواطف عبد الرحمن والدكتورة بسمة البطريق والدكتورةةهبة الله السمري والدكتورة أماني فهمي و الدكتورة عزة عبد العظيم والدكتور يحيي تقي الدين عميد كلية العلوم الانسانية والاجتماعية جامعة المسيلة بالجزائر والدكتور فهد الطياش الاستاذ بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية والدكتور محمد العامري رئيس قسم العلاقات العامة بكلية الاعلام جامعة بغداد والدكتور عبد الله ابيل رئيس قسم الإعلام بجامعة بن زهر بالمغرب والدكتور عبد الرحمن المطيرى استاذ بجامعة الامام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية .

ويشارك فيها أيضا الدكتور رضوان بلخيري استاذ الإعلام بجامعة العربي بالجزائر والدكتور محمد دحماني استاذ الإعلام بجامعة المسيلة بالجزائر والدكتور عبد الصادق حسن والدكتورة فهيمة عبد الله الأستاذين المساعدين بالجامعة الاهلية بالبحرين ود.سفيان ملولي استاذ الإعلام المشارك بجامعة صفاقس بتونس.

ومن الخبراء عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام وراندة فؤاد رئيس المنتدي العربي للبيئة والتنمية والفنانة التشكيلية و نشوي الحوفي صحفية وعضو المجلس القومي للمرأة.