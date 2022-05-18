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شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعلن أسماء الفائزين فى الموسم الثانى لمسابقة الصور العلمية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح صقر في تصريح له أن المعنى والرسالة والهدف أعمق بكثير من مجرد مكافأة مالية، حيث أن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية والتصوير العلمى المحترف بين فئات المجتمع. حيث يمثل التصوير الفوتوغرافي أداة قوية في التقاط الظواهر العلمية والحياة البرية فى دعم التواصل العلمى ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومن غير المعقول أن نستخدم صور محمية بحقوق مؤلف من على الانترنت فى كل محاضراتنا وتقاريرينا وعروضنا المرئية وحتى صفحات مواقع الإنترنت الخاصة بمؤساستنا، منتهكين حقوق الملكية ونحن المسؤولين عن حمايتها، وحتى إذا قمنا بشراء حقوق هذه الصور من بعض المواقع المعروفة فإننا نحافظ على حقوق الملكية ولكننا نساعد فى طمس الهوية المصرية، ومن المعلوم أن كل تفريط فى الهوية حتماً سيتبعه، ولو بعد حين، تفريط فى التاريخ وكل تفريط فى التاريخ سيتبعه حتماً تفريط فى الجغرافيا وهذا ما نخشاه.
وأطلقت الأكاديمية الموسم الأول للمسابقة في 2020، وقد شارك في الموسم الأول 174 متسابقاً بإجمالي عدد صور 811 صورة وفاز 11 متسابقاً بجوائز مالية قدمتها الأكاديمية، ومن المقرر أنه سيتم تكرار هذه المسابقة مع تطويرها والإعلام عنها بصورة جيدة، حيث تجذب الصور انتباه المشاهد وتدفعه للسعي بشغف إلي كشف القصة وراءها وفهم ما تعبر عنه من ظاهرة علمية.
وجدير بالذكر أن ملكية الصور وحقوق نشر الصور المشاركة فى المسابقة ستؤول إلى الأكاديمية.
الموسم الثاني لمسابقة الصور العلمية
أكاديمية البحث العلمي تعلن أسماء الفائزين في الموسم الثاني لمسابقة الصور العلمية
مسابقة الصور العلمية (2)
مسابقة الصور العلمية