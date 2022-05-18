الحكومة توافق علي إنشاء مدينة إسنا الجديدة على مساحة 7000 فدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص مساحة 7670.95 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل استخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، باسم "مدينة إسنا الجديدة"، لاستيعاب الزيادة السكانية وخدمة أهالي المحافظة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 67.85 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.​