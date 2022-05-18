هل جهاز تسخين التبغ أقل خطورة من السجائر العادية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حسمت وزارة الصحة والسكان، الجدل بشأن الأنباء التي تتردد بين الحين والآخر عن كون جهاز تسخين التبغ بدل حرقه المنتشر حاليا في الأسواق، أقل ضررا من السجائر التقليدية.

وقالت الوزارة في منشور توعوي إن الدراسات أكدت أن جهاز تسخين التبغ بدل حرقه يتكون من سموم ضارة، وله تأثير أكبر من السجائر العادية، نظرا لاستخدامه النيكوتين بنسبة أكبر من السجائر التقليدية.

وجددت منظمة الصحة العالمية، تحذيراتها من خطورة منتجات "التبغ المسخن" على الصحة العامة، مؤكدة أنها تعد وسيلة إدمان جديدة لاستهداف الشباب.

ويعتقد بعض المواطنين بإمكانية استخدام منتجات التبغ المُسخن كوسيلة أولية للإقلاع عن التدخين بصفة عامة، قبل أن يتحول الأمر إلى اعتياد دائم يصعب التخلي عنه.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن نسب بعض المواد السميّة التي يحتوي عليها الدخان الذي يتولّد من منتجات التبغ المسخّن أعلى من تلك الموجودة في دخان السجائر التقليدية، كما أن دخان منتجات التبغ المسخّن يحتوي على مواد سميّة أخرى غير موجودة في دخان السجائر التقليدية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في تقاريرها الحديثة، أنّ الادعاءات التي تفيد بأن هذه المنتجات تحدّ من التعرض للمواد الكيميائية الضارة مقارنة بالسجائر التقليدية قد تكون إدعاءات مُضللة.