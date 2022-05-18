كلية الهندسة وفرع نادي الاتحاد.. الحكومة توافق على تراخيص جديدة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمبنى الإضافي لكلية الهندسة، بجامعة الإسكندرية، حتى يتم الوفاء بالأماكن اللازمة للعملية التعليمية واستيعاب أعداد الطلاب.

كما وافق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم على السير في إجراءات استصدار تراخيص البناء اللازمة لمشروع تنفيذ المرحلة الثانية، لنادي الاتحاد السكندري، فرع سموحة، بمحافظة الإسكندرية، بهدف تطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية والأندية، لتطوير الأداء بأفضل صورة حضارية، تتفق وأسلوب العصر، وتأهيل البنية الأساسية والمنشآت بصفة دائمة.​