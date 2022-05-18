معظمها مصانع "بير سلم".. طلب إحاطة بشأن فوضى المكملات الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات الصحة والسكان، التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن فوضى انتشار المكملات الغذائية، وما يترتب عليها من أضرار صحية بالغة.

وقال أبو العلا: انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة المكملات الغذائية، والتي يكون جزء ليس بالقليل منها عن طريق مصانع "بير سلم" وبعيدة عن أعين الرقابة، ولا تلتزم بالمواصفات؛ مما يجعل ضررها أكثر من نفعها.

وأشار النائب إلى أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل إن كثيرين يلجؤون إلى هذه المكملات بعيدًا عن إشراف طبي، وتنتشر بصورة أكبر لدى الشباب الذين يمارسون رياضة كمال الأجسام.

وقال عضو البرلمان في طلب الإحاطة: بعض الشباب أيضًا يستغني عن الطعام الطبيعي عن طريق تلك المكملات الغذائية، وهذه عادات صحية غير سليمة تؤثر على الصحة العامة.

وحذَّر أيمن أبو العلا من أن عددًا كبيرًا من صالات الجيم تقوم بعمليات البيع وسط غياب تام من الرقابة، ويتم تناولها بشكل عشوائي؛ بما يتسبب في مشكلات صحية لكثير من الشباب.

وأكد النائب أن هناك غيابًا واضحًا لدور هيئة سلامة الغذاء في الرقابة على هذه المنتجات، والأغرب من ذلك أن المكملات الغذائية المصنعة "بير سلم" مدون عليها بإشراف وزارة الصحة.

وطالب أبو العلا الحكومةَ بضرورة بحث الأزمة وإيجاد الحلول اللازمة لها؛ خصوصًا مواجهة مصانع "بير السلم" التي تقوم بتصنيع المكملات الغذائية، مشددًا على ضرورة تفعيل دور كل الأجهزة الرقابية لمواجهة تداولها بشكل عشوائي.

ودعا عضو مجلس النواب الحكومةً إلى ضرورة عمل حملات توعية من مخاطر المكملات الغذائية بعيدًا عن إشراف طبي، ومدى تأثير ذلك بشكل سلبي على الصحة العامة.