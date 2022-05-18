ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج – له معلومات جنائية) حال تردده على منطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.