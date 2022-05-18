أحدهما انتحل صفة متوفى.. ضبط شخصين سرقا رواد بنوك في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخصين- أحدهما انتحل صفة شقيقه المتوفى؛ تخصص نشاطهما في سرقة المواطنين بأسلوب "التتبع من أمام البنوك ".

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم وترك سيارته بأحد الشوارع بمحيط العقار سكنه والتوجه للشقة سكنه وبحوزته المبلغ المالي المشار إليه، ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج السيارة دون سرقة ثمة شيء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان حال استقلالهما سيارتَين وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش- مبلغ مالي- بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص- ٢ صورة ضوئية من بطاقة رقم قومي).

بمواجهة المتهمان اعترفا بالشروع في سرقة المبلغ المالي بأسلوب "التتبع من أمام البنوك وكسر الزجاج" باستخدام إحدى السيارتين المضبوطتان بحوزتهما، وحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

بتطوير مناقشة المتهمان أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيا ً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المبالغ المالية من المواطنين بذات الأسلوب، كما أقرا بارتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تلك الواقعة.

باستدعاء المجني عليهما اتهماهما بالسرقة، بمناقشة أحدهما عن الصور الضوئية وبطاقة تحقيق الشخصية المضبوطة بحوزته اعترف بأنه قام بانتحال أسم شقيقه الذي توفى عقب ولادته بعام واحد دون استخراج شهادة وفاة له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.