بينهم قضايا حجب سلع غذائية.. ضبط 1363 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الوزارة من ضبط 1363 قضية تموينية متنوعة، من بينهم 5 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (59.361 طن "مكرونة – زيت طعام – أرز - أعلاف" – 3300 لتر مواد بترولية ")، و317 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت (20 طن "أسمنت" - 12,904 طن "مكرونة – سكر حر – أرز – دقيق أبيض - زيت" – 784 عبوة سجائر – 14 أسطوانة بوتاجاز)، وكذا (411) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (34 قضية دقيق مدعم "تصرف، تجميع" – 127 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 85 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 61 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 47 قضية توقف عن الإنتاج –57 قضية متنوعة أخرى).

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.