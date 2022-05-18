سرقوا 17 ماشية.. ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 4 بنادق في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات الماشية بدمياط.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت قيام (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الماشية مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (بندقية آلية-2 بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مقص حديدي- دراجة نارية "تروسيكل"- 3 سلاح أبيض - 2 هاتف محمول – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة بذات المنطقة (سرقة 17 رأس ماشية) كما أرشدوا عن 15 رأس ماشية، وقيامهم ببيع باقي رؤوس الماشية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.