أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحرير 16357 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2589 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و182 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 مخالفات الدراجات النارية، و23 مخالفة شروط التراخيص، و5 مخالفات موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.