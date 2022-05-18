الحجز خلال أيام.. ننشر الأسعار التقريبية لأراضي بيت الوطن في الطرح الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لطرح مرحلة جديدة من مشروع "بيت الوطن" خلال الفترة المقبلة والإعلان عن خطوات ومواعيد الحجز.

ويعتبر مشروع بيت الوطن من أهم الفرص لكافة المقيمين بالخارج للحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية، من مشروعات وزارة الإسكان، كما يعد أحد مصادر الدولة للعملة الصعبة، حيث يتم الحجز والسداد بالدولار.

وينشر الخليج 365 أسعار الأراضي التقريبية المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

من المقرر أن يتم طرح أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد – دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات).

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر المتر في القاهرة الجديدة يصل ما بين 420 إلى 510 دولار وفقًا لمكان قطعة الأرض حيث سيتم طرح عددًا من الأراضي في 5 أماكن بالمدينة.

- وفي مدينة 6 أكتوبر يصل سعر المتر ما بين 350 لـ420 دولار وفقًا لمكان قطعة الأرض، وفي مدينة الشيخ زايد بلغ المتر 460 دولار، وفي مدينة دمياط الجديدة بلغ سعر المتر التقريبي 405 مترا.

- وفي مدينة العبور بلغ سعر المتر 300 دولار، أما في مدينة الشروق تراوح سعر المتر ما بين 300 وحتى 385 مترا، وفي مدينة بدر سجل سعر المتر 210 دولار.

- وفي مدينة العبور الجديدة سجل سعر المتر 185 دولار وفي مدينة السادات سجل سعر المتر 180 مترا.

وكان الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال إنه سيتم طرح أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية وقطعة أرض ضمن المرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج خلال أيام.

وأضاف "عباس"، في تصريحات تليفزيونية، أن مشروع بيت الوطن مخصص للمصريين العاملين في الخارج، وله طريقة تقديم وضوابط مختلفة عن بقية المشروعات، لافتًا إلى أن مقدم الحجز يتم إرساله إلى البنك المركزي على حساب هيئة المجتمعات العمرانية من الخارج، وكل عمليات الحجز تتم من الخارج أيضًا.

وأكد معاون وزير الإسكان، أن من أبرز الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على وحدات الإسكان المخصصة للعاملين بالخارج، أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية وسنه لا يقل عن 21 عاما، وأن يتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوما، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي صباح اليوم الثلاثاء، 18.24 للشراء وعند البيع نحو 18.3، كما سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر، 18.24 للشراء وعند البيع نحو 18.3.

وكانت وزارة الإسكان، أعلنت أن طرح المصريين العاملين في الخارج يشمل أراضٍ سكنية ومختلط، ومقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة إسكان فاخر وفوق المتوسط ومتوسط، ووحدات إدارية، لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

1- الأراضي:

سيتم طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة).

2- فيلات:

كما يشمل الطرح فيلات بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة.

3- شقق سكنية فاخرة:

طرح أبراج العلمين الشاطئية "North Edge" - داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - الرحاب ومدينتي - جنة- الحي السكني الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

4- شقق الإسكان المتوسط:

كما سيتم طرح شقق فوق المتوسط ومتوسط بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات إدارية، في (الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة).