"ضياء" يطلب تطليق زوجته: "بتلعب في العمارة بسلم الكهربا ومش عايزة تدخل الشقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام" ضياء" دعوى تطليق ضد زوجته أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، مبررا طلبه "مراتي بتلعب بسلم الكهرباء طول اليوم".

وقال "ضياء. س"، 30 سنة، موظف بأحد البنوك، في دعواه رقم 204 لسنة 2021: "تزوجت من "شهيرة. ش"، 22 سنة، زواج تقليدي، كونها بنت الجيران، ولمجرد تبادل النظرات شعرت بأنها تريد الزواج فتحدثناً في وجود الأهل واقتنعت بشخصيتها البشوشة وتدينها وتعليمها".

وأضاف: "عشت معها أجمل أيام عمري واكتملت فرحتي بعدما علمت بحمل زوجتي، لكنها سقطت من على السلم وبعدها انقلبت الموازين ودخلت الخلافات وأصبحت زوجتي طفلة صغيرة تلعب وتلهو طول الوقت على سلم العمارة والمول الكائن أمام البيت".

وأضاف الزوج: "وقعت مشاجرة بيننا بسبب موظف الهايبر الذي قام بإهانتها وطردها لنزولها المتكرر على سلم الكهرباء والضحك بصوت عالي".

يتذكر "ضياء" لحظة النهاية، التي قرر فيها إنهاء زواجهما: "لم أجد زوجتي بالمنزل وبعد السؤال عليها أخبرني أصغر طفل بالعمارة بمكانها فهي تلعب على سلم الكهرباء بالمول، وبالذهاب إليها لم ترافقني للمنزل إلا بعد ضربها وقمت بطردها من المنزل".

يختتم الزوج: فشلت محاولات الصلح بيننا، فقررت اللجوء إلى محكم الأسرة ورفع دعوى تطليق للضرر، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.