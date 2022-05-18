هجرها في الفراش فحاولت قطع جزء حساس من جسده.. كيف تخلصت ربة منزل من زوجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقدمت ربة منزل، على قتل زوجها المُسن بقرية عرابة أبو الدهب بمركز سوهاج، بسبب الخلافات الأسرية بينهما، والتخلص من جثته بطريقة بشعة.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل "محمد. ح" 65 عامًا، على يد زوجته "خ. ص" 45 عامًا؛ بسبب

خلافات زوجية، انتهت بمفارقته الحياة بعد سنوات من زواجهما.

بداية الخلافات الزوجية بين الطرفين بدأت قبل 5 سنوات، حينما قام الضحية بالزواج من أخرى، وهجره فراش زوجته منذ ذلك الوقت، فعرفت المشاكل الزوجية طريقها إليهما، والتي زادت حدتها في

كثير من الأوقات.

المتهمة خططت كثيرًا للانتقام من زوجها لكن لم تُنفذ تفكيرها؛ حتى دقت ساعة الانتقام، صباح يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين الزوجين فاستشاطت الزوجة غضبًا وقامت على إثر ذلك بضرب

المجني عليه على رأسه بقطعة حديدية مما نتج عنه سقوطه في الأرض غارقا في دمائه.

التفكير الشيطاني قاد الزوجة إلى البحث عن طريقة للتخلص من زوجها وإبعاد الشبهة الجنائية عنها، فقامت بإحضار كمية من ليف النخيل وأشعلت النيران في الجثة كي تتفحم وتخفي معالم الجريمة،

وعللت الزوجة ذلك "متجوز من 5 سنين وسابني من وقتها فانتقمت منه".

التعرف على جريمة القتل بدأت بنشوب حريق بمنزل الضحية، وبانتقال مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "محمد. ح" 55 عامًا عامل، وجرت السيطرة على

الحريق وإخماده، حتى تبين وفاة مالك العقار.

تقرير الطب الشرعي أوضح أن وفاة مالك المنزل جاءت إثر إصابته بحروق نارية متفرقة بالجسم بنسبة 90% وجرح رضي غائر بفروة الرأس وآخر أعلى الخصية، ما جعل الشكوك تزداد حول وجود شبهة

جنائية في الواقعة.

ونظرًا لوجود إصابات بالجثة لا تتطابق مع مضمون الواقعة، جرى تشكيل فريق بحث ضم ضباط من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وفرع الأمن العام، ووضع خطة بحث هادفة، لكشف

غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه، وجرى ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بسبب خلافات أسرية على خلفية زواجه بأخرى.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أمام فريق البحث حدوث مشاجرة فيما بينهما بسبب رغبته في طردها من المنزل، تعدت من خلالها عليه بالضرب على رأسه باستخدام "حديدة"، ما أدى لإحداث إصابته

وفقدانه الوعي وقيامها عقب ذلك بإحداث إصابته بالعضو الذكري باستخدام "سكين"، وإشعال النيران به بعدما جمعت كمية من ليف النخيل لإخفاء معالم جريمتها.

جرى ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة "كتلة حديدية وسكين"، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وحبس المتهمة.