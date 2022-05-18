شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تجرى اختبارات لشيوخ وأعضاء المقارئ والمدارس القرآنية والمحفظين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مديريات الأوقاف، فى القاهرة والمحافظات، اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، إجراء اختبارات لجميع شيوخ المقارئ القرآنية المعتمدين وأعضاء المقارئ وأعضاء المدارس القرآنية، والمحفظين بالمديرية، تنفيذا لقرار الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف.

وشددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، على ضرورة موافاتها بالنتيجة النهائية معتمدة، في كشوف ورقية، واسطوانة مدمجة، مع مندوب المديرية صباح يوم الإثنين 23 مايو، مؤكدة أنه من يتخلف عن الاختبار يعد معتذرا عن مواصلة العمل في هذه الأنشطة.

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا أمس الثلاثاء بمديري المديريات على مستوى الجمهورية عبر "الفيديو كونفرانس" لمناقشة تفعيل وتنشيط وتكثيف الأنشطة الدعوية خلال الفترة القادمة ، من خلال الدروس الدعوية، والمقارئ القرآنية للأئمة والجمهور والواعظات، ودروس الواعظات وحلقات التحفيظ، والبرنامج الصيفي للطفل ، وتجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك، وتنظيم أنشطة الطرق الصوفية بالمساجد وملحقاتها، ومشروع صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام.

وخلال الاجتماع وزير الأوقاف، أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، مشيرًا إلى أن أصعب الفترات التي مرت بنا كانت فترة الغلق الكلي أو الجزئي للمساجد، وحيث منَّ الله (عز وجل) علينا بفتح بيوته فتحًا كاملًا وعودة الأنشطة الدعوية إلى المساجد، ولا بد أن نسابق الزمن في تكثيف البرامج والأنشطة الدعوية، وعودة المسجد إلى دوره الحقيقي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد المستنير.

وفي إطار خدمة القرآن الكريم وعناية وزارة الأوقاف بحفظه وتجويده وفهم معانيه، أكد وزير الأوقاف على ضرورة إعادة تنظيم عمل المقارئ القرآنية لتشمل الأئمة والواعظات وجمهور المصلين.