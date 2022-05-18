رئيس معهد الفلك يعلق على صور "انشقاق القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، إن الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انشقاق القمر خلال الساعات الماضية، غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

وأكد القاضي، في بث مباشر، عبر الصفحة الرسمية للمعهد على "فيسبوك"، أن الصور المنتشرة بخصوص انشقاق القمر، غير صحيحة، ولم يحدث أي شئ غير طبيعي أو غير مألوف خلال عملية خسوف القمر أمس الأول.

وأشار إلى أن هناك متابعة ورصد دقيق على سطح القمر من خلال التلسكوبات المتخصصة بالمعهد، ولم يثبت وجود أي ظواهر غير طبيعية على سطح القمر، سواء انشقاق أو خلافه.

وتابع: لم يصل للمعهد من وكالة ناسا أو مصادرها شيء بخصوص هذا الأمر سواء بالنفي أو الإيجاب، وتلك المعلومات خاطئة وغير صحيحة بالمرة.

وأثارت صور انشقاق القمر جدلًا خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر البعض أنها علامة من علامات نهاية الحياة.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، رصد فجر الاثنين، ظاهرة أول خسوف كلي للقمر في 2022 من القبة الشمسية بمقر المعهد بحلوان.