شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات و500 مليون جنيه دعما للغاز الطبيعى بالمنازل فى موازنة 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ تقديرات برنامج دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى.

وذكر البيان المالى، المقدم من وزير المالية لمجلس النواب حول مشروع الموازنة لعام 22/23 ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة، الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لعدد مليون و200 ألف أسرة، بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه إلى أنبوبة البوتاجاز.

وتقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21/22 بنحو 321 مليارا و301 مليون جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى.