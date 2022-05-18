شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق الحضارة الفرعونية.. شاهد أعمال ترميم تمثال الملك تحتمس الثانى بالكرنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل رجال الترميم والأثريون والعمال فى معابد الكرنك العمل على قدم وساق فى مشروع عالمى مستمر على أرض معابد الكرنك لترميم وإقامة تمثال جديد لملوك الحضارة المصرية القديمة، حيث يتم العمل بصورة يومية فى ترميمات تمثال الملك تحتمس الثانى الجالس فى الجهة الجنوبية بالمعبد.

وفى هذا الصدد صرح الأثرى صلاح الماسخ، مدير معابد الكرنك، لـ"الخليج 365"، أنه يستكمل رجال الترميم والعمال المجهودات الكبيرة لإعادة تمثال الملك تحتمس الثانى الجالس فى الجهة الجنوبية بالمعبد لما كان عليه فى عصر القدماء المصريين، حيث يتم العمل فى ذلك المشروع العالمى الجديد برعاية وزارة السياحة والآثار، وبإشراف كامل من الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ليتم افتتاحه قريباً أمام السياح والجمهور من جديد.

وأضاف صلاح الماسخ، المدير بمعبد الكرنك المشرف على مشروع ترميم تمثال الملك تحتمس الثانى، أن العمل فى ترميمات التمثال بدأ خلال عام 2021 الجارى، ومن المنتظر افتتاحه قريباً أمام العالم أجمع ليصبح مشروعا قوميا وأثريا جديدا تم بأيادٍ مصرية خالصة فى منطقة آثار الأقصر، موضحاً أن التمثال هو الأضخم للملك تحتمس الثاني في الواجهة الجنوبية بالكرنك.

وشدد المشرف على مشروع ترميم تمثال تحتمس الثاني، على أنه يعتبر التمثال من التماثيل الثلاثة حول مصر أحدها في المتحف المصرى بالتحرير، والثانى في أسوان، والثالث يتم ترميمه بالكرنك، ومن المنتظر نهاية العمل فيه خلال الأسابيع المقبلة ليفتتح أمام العالم أجمع، ويكون هدية جديدة من المصريين لضيوف الكرنك، موضحاً أن التمثال يبلغ ارتفاعه حوالى 11 مترا ووزن 65 طنا، وهو تمثال جالس للملك وكان مهدّما لأكثر من 75 قطعة، وجار العمل فى ترميمه حالياً بأيادٍ مصرية خالصة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه يتم حالياً العمل فى تمثال جديد يعود للملك تحتمس الثانى فى معابد الكرنك أمام البيلون الثامن بالمعبد ويزيد عن 65 طنا وأكثر من 11 متر، وفى خلال الأيام القادمة سيتم الانتهاء من ترميمه وإسدال الستار عنه قريباً، مشدداً على أن رجال الكرنك والاقصر فى تحدي لترميم كل ما يستطيعون لحماية وإعادة التماثيل العظيمة لملوك الفراعنة بمعابد الكرنك والأقصر بعد دراسة دقيقة لكل القطع وإعادتها أمام الجمهور من جديد.



تمثال الملك تحتمس الثانى بوزن 65 طن وطول 11 متر بالكرنك



جانب من العمل فى المشروع وترميم التمثال



رجال الكرنك يواصلون العمل فى ترميم تمثال الملك تحتمس الثانى



