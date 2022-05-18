شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة غدا من 10 صباحا لـ5 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق بالقاهرة انقطاع مياه الشرب غدا، الخميس، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن سبب الانقطاع نظراً لتحويل مسار خط قطر 1000 مم (الاستثمار) أمام معهد الحرب الإلكترونية بمدينة نصر، لزوم أعمال أعمدة المونوريل بالوفاء والأمل.

ومن المقرر أن يتم انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – مناطق الهجانة 6,5,4,3 – عمارات زاهر – جبل الكعبة – إسكان مصر الجديدة – عمارات إعمار المرشدى)، وذلك اعتبارا من غد الخميس من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء نفس اليوم وذلك لمدة 6 ساعات.

وأكدت الشركة أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى والمحمول.