شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو.. آخر موعد لتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الوزارة من خلال رسالة تلقاها العديد من أصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز والسلع بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص باسم صاحب البطاقة "رب الأسرة"، فى إطار الحرص على استمرار الخدمات وتجنب إيقاف الصرف.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين لمنع تكدس المواطنين أمام المكاتب.
وأكد الوزير أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتى لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.