شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو.. آخر موعد لتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب البطاقات التموينية ممن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع المدعمة أو الخبز بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص بهم ضمن بياناتهم المسجلة على بطاقات التموين، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تستمر الوزارة فى تلقى طلبات المواطنين لتسجيل رقم المحمول حتى يوم 30 يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة من خلال رسالة تلقاها العديد من أصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز والسلع بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص باسم صاحب البطاقة "رب الأسرة"، فى إطار الحرص على استمرار الخدمات وتجنب إيقاف الصرف.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين لمنع تكدس المواطنين أمام المكاتب.

وأكد الوزير أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتى لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.