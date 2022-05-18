شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بسبب حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات بطريق المحور بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات ملاكى أعلى المحور في الجيزة للقادم من ميدان لبنان اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان تحسبا لسقوط مصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وانتقل رجال المرور وبصحبتهم الأوناش لتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق المحور بمحافظة الجيزة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.