شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق بالقاهرة والجيزة.. تعرف على تحويلات المرور للطرق المغلقة لتنفيذ مشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توفر الادارة العامة للمرور، العديد من الطرق البديلة للمحاور وميادين القاهرة والجيزة، نتيجة أعمال التطوير والإصلاحات، ومنها الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد، وغلق مطلع المقطم، وإنشاء المونوريل بمدينة نصر، ومشروع القطار السريع فى أكتوبر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء مدة الأعمال.



ويقدم الخليج 365 خريطة كاملة وملخص لتلك الإصلاحات فى التالي : ويقدم الخليج 365 خريطة كاملة وملخص لتلك الإصلاحات فى التالي :

أولًا: تحويلات مرورية بعد غلق مطلع المقطم للمتجه إلى محور صلاح سالم لمدة 3 شهور، بدءً من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولاً إلى ميدان الفاروق ذهاباً وإياباً ، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق الصاعد بالوصلة المشار إليها لتأمين حركة المركبات ولمدة ثلاثة أشهر وتنفيذ التحويلة المرورية التالية:-

-الإتجاه القادم من مناطق شارع 9/10 ميدان الحمد يسلك الطريق الصاعد حتى ميدان الفاروق فيساراً إتجاه الهضبة الوسطى فمنزل المقطم على طريق الأوتوستراد (المجزر الألى).

- إرشاد المركبات بشارع 9/10 إلى منزل ومطلع المقطم على محور الشهيد ومحور سميرة موسى ومحور عمر سليمان للمتجه إلى مناطق شرق القاهرة.

ثانيًا: غلق مطلع الطريق الدائرى من محور كورنيش النيل، فى الاتجاه القادم من مناطق المعادى، والذى يستغرق 21 يوما لتوسعة الطريق، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال التوسعة لمطلع الطريق الدائرى من محور كورنيش النيل فى الإتجاه القادم من مناطق المعادى ، الأمر الذى يستلزم غلق كلى للمطلع المشار إليه ، لمدة 21 يوماً .



وأجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلة مرورية لمنع الزحام وهي : وأجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلة مرورية لمنع الزحام وهي :

-الإتجاه القادم من مناطق المعادى الإستكمال بمحور كورنيش النيل فيميناً إتجاه أسفل كوبرى العاشر والدوران والعودة إتجاه مطلع الطريق الدائرى من محور الكورنيش إتجاه مناطق المريوطية.

ثالثا: أعمال إنشاء كوبرى سيارات يربط محور كمال عامر "الزمر سابقاً" بمحور صفط اللبن وشارع السودان وسيتم إجراء غلق كلي لشارع السودان لمدة 15 يوما.

وذلك تزامناً مع البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى سيارات مستحدث بشارع السودان بالجيزة ليربط محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقاً" بمحور صفط اللبن وشارع السودان مما يستلزم غلق كلى لشارع السودان بالاتجاه القادم من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان اتجاه أسفل كوبرى ثروت، تحديداً الجهة المقابلة لمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بمسافة 150م وذلك لمدة 15 يوما فقط وتستمر تلك الأعمال حتى صباح يوم السبت الموافق 27/5/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة طوال فترة العمل.



وتشمل خلال فترة الأعمال إجراء التحويلات المرورية التالية: وتشمل خلال فترة الأعمال إجراء التحويلات المرورية التالية:

-حركة سير المركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان وترغب بالسير اتجاه كوبرى الملك فيصل تقوم بالدخول للإتجاه الآخر "القادم من كوبرى الملك فيصل وشارع ثروت" قبل منطقة الغلق الكلى عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى "تتخلل أعمدة الكوبرى" يتم استحداثها وذلك بعد تحويل الإتجاه الآخر المشار إليه إلى اتجاهين لحركة المرور.

-ثم استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها لمسافة ما يقرب من 150م ثم العودة للطريق الأصلى مرة أخرى اتجاه كوبرى الملك فيصل عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

رابعًا: الأعمال الإنشائية لمشروع "المونوريل" في مدينة نصر وتستغرق تلك الأعمال 10 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات منعا للزحام.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع "المونوريل" الأمر الذى يتطلب الغلق الكلى لشارع الخليفة الظافر بالوصلة من شارع أبو الفوارس وحتى شارع على أمين بالاتجاه القادم من عبدالله العربى تجاه شارع على أمين، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ الاتجاه القادم من شارع عبدالله العربى يسلك يمينا شارع أبو الفوارس فيساراً شارع البخارى وصولاً لشارع على أمين، على أن يتم تنفيذ الأعمال ولمدة (10 أيام).

خامسًا: أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد، مما يستلزم غلقا كليا لطريق البراجيل أمام حركة المرور تحديداً فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى اتجاه مناطق كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى "فقط" لمسافة ما يقرب من (600 متر)، وتجرى تلك الأعمال حتى الانتهاؤ منها.



ويتم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى: ويتم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى:

-حركة سير المركبات القادمة من مناطق أوسيم وأسفل الطريق الدائرى وترغب بالسير اتجاه كوبرى المطار، ومحور أحمد عرابى تقوم بالدخول للاتجاه الآخر (القادم من كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى) قبل منطقة الغلق بعد استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطى وتحويل الاتجاه الآخر إلى اتجاهين لحركة المرور.

-استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها ثم العودة للطريق الأصلى مرة أخرى اتجاه كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

سادسًا: تحويلات مرورية بشارع يوسف عباس بمدينة نصر، لإنشاء محطة الأزهر ضمن مشروع إنشاء المونوريل ويستغرق 60 يوما، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

- الاتجاه القادم من شارع عبد العزيز الشناوى اتجاه شارع على أمين استكمال حركة المركبات بشارع عبد العزيز الشناوى فيميناً اتجاه شارع الطيران فيميناً اتجاه شارع على أمين.

-الاتجاه القادم من شارع على أمين إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى يسلك يميناً شارع الطيران واستكمال خط السير.

-الاتجاه القادم من شارع يوسف عباس اتجاه شارع على أمين يساراً شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً اتجاه شارع الطيران

سابعا: غلقا كليا لشارع غرب سوميد بدايةً من تقاطعه مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات بالإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه طريق إمتداد محور 26 يوليو، وغلق كلى لشارع غرب سوميد بالإتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق إمتداد محور 26 يوليو.

وتجري تلك التحويلات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالبدء فى تنفيذ أعمال مشروع القطار السريع خط ( العلمين – السخنة) وقيام الشركة المنفذة بتنفيذ أعمال الجسات الإستكشافية والجسات الميكانيكية والقواعد الخرسانية الخاصة بمسار المشروع بنطاق مدينة 6 أكتوبر (طريق غرب سوميد)، والذى يربط بين طريق الواحات وطريق امتداد محور 26 يوليو.

- تحويل حركة سير المركبات بشارع غرب سوميد فى الإتجاه المؤدى لمحور 26 يوليو تحديداً فى المنطقة المحصورة من تقاطع شارع غرب سوميد مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات إلى اتجاهين (السير يساراً بشارع النباتات حتى تقاطعه مع شارع غرب سوميد)، (السير يميناً بشارع غرب سوميد فى الاتجاه المؤدى إلى طريق الواحات بعد تحويله اتجاهين).

- حركة المركبات القادمة من طريق امتداد محور 26 يوليو وترغب فى السير باتجاه طريق الواحات يتم السير يميناً اتجاه شارع النخيل حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- حركة المركبات القادمة من طريق الواحات بشارع غرب سوميد وترغب بالسير إتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو، يتم السير بشارع غرب سوميد حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- (موقع الغلق الكلى) السير يساراً بشارع النباتات ثم الدخول يميناً بشارع النخيل ثم إستكمال السير وصولاً حتى طريق امتداد محور 26 يوليو.