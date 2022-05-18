شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو حسن: نحن بحاجة إلى نقطة تحول فاصلة فى إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان السابق، إنه فى عام 1984 انعقد المؤتمر القومى الأول للسكان بحضور الرئيس الأسبق مبارك، وانتهى المؤتمر بإصدار توجيه بإنشاء المجلس القومى للسكان.

وأضاف الدكتور عمرو حسن فى تصريحات له: "وفى عام 1985 صدر القرار الجمهورى رقم ١٩ بإنشاء المجلس القومى للسكان برئاسة رئيس الجمهورية، ليكون مسئولا عن مواجهة المشكلة السكانية، وكان أول مقرر للمجلس هو أ.د ماهر مهران أستاذ النساء والتوليد والعقم بجامعة عين شمس، رحمه الله، والدكتور مهران كان فارس ومهندس تنظيم الأسرة ومقرر المجلس القومى للسكان ووزير السكان الأسبق الذى لا يختلف اثنان على أننا إن ذكرنا مشكلة السكان فلا بد أن نذكره لجهده المتواصل ونجاحه الذى لا ينكره أحد فى إدارة هذا الملف".

وأكد مقرر المجلس القومى للسكان السابق: "مثلما كان المؤتمر القومى للسكان والذى عقد فى القاهرة عام 1984 نقطة تحول لمستقبل السكان فى مصر فنحن فى حاجة إلى نقطة تحول أخرى تكون فاصلة فى إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية، وتسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الدائرة المغلقة، والسير نحو مستقبل أفضل والارتقاء بالحياة فى شتى المجالات".