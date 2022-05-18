شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الغذائية: المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية ستحقق تغييرا 40% باللجان النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعة الغذائية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات العمالية فى مرحلتها الأولى والتى تضمنت لجان العاملين فى الصناعات الغذائية، و14 تصنيفا نقابيا أخر، شهدت إقبالا، ومن المنتظر أن تفرز نتائجها تغيير أكثر من 40% بالنسبة للأعضاء ومجالس اللجان النقابية، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على مجلس النقابة العامة وكافة النقابات العامة العمالية.

وأكد عيش، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن الانتخابات تمت بنزاهة وشفافية والقواعد الخاصة بالطعون والتظلمات موجودة وتم تحديدها وفق القرارات الوزارية المعلنة من قبل وزارة القوى العاملة، كما أن اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات تتابع لحظة بلحظة، وتصدر قرارات وفق طبيعة كل حالة، والتى سمحت باستمرار التصويت للعمال الموجودين بمقار اللجان بعد الخامسة مساء، تسهيلا للعملية التصويتية، وحرصا على مشاركة عدد أكبر من العمال.

وأضاف رئيس نقابة الصناعات الغذائية،: من المتوقع أن تشهد المرحلة الثانية من الانتخابات إقبال أكبر من المرحلة الأولى رغم ما شهدته من إقبال كبير جدا، وذلك نتيجة لإتاحة وقت أكبر للتصويت، كما ستشهد المرحلة الثانية أيضا وعى أكبر بعمليات تقديم أوراق الترشح والتسجيل بعد إلمامهم بها من خلال المرحلة الأولى، ونأمل لكل من حالفه الحظ بالتوفيق، وأن تكون الدورة النقابية 2022/2026 أتت بنقابيين على قدر عال من الثقافة، والذين ستنعكس أعمالهم على صالح الدولة بشكل كامل.

وأجرت وزارة القوى العاملة، انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلى العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، يوم الأثنين الماضى، حيث فتحت لجان الاقتراع السرى المباشر أبوابها بمواقع العمل المختلفة على مستوى 27 محافظة للإعلان ببدء انتخابات دورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، فضلا عن المشرفين من جانب المرشحين، وبتنظيم من وزارة القوى العاملة وفقا للقانون على العملية الانتخابية.