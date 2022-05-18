شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه بالتنسيق مع الجهات المعنية للإزالة الفورية لأى تعد على الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه يتم التصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة، بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية للإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات أولاً بأول، خاصة التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.

كما شدد شعراوى، على متابعة غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية جهود المحافظات الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة المحافظات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في محافظات: "الإسكندرية والسويس وقنا والفيوم والمنوفية وبورسعيد والمنيا".

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وموقف التصالح فى مخالفات البناء، الإثنين الماضى، أنه جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى.