شكرا لقرائتكم خبر عن 6 جامعات تكنولوجية جديدة.. تعرف على أبرز البرامج الأكاديمية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التعليم العالى متابعة تنفيد الجامعات التكنولوجية الجديدة والتي يبلغ عددها 6 جامعات تكنولوجية بالمرحلة الثانية وهى (جامعة الغربية التكنولوجية - جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية)، حيث من المقرر تشغيل بعضها بداية العام الدراسى المقبل.

وفيما يلى ينشر الخليج 365 أبرز برامج وتخصصات الدراسة بالجامعات

وأشار التقرير إلى نتائج اجتماع مُنسقي ومُمثلي الجامعات التكنولوجية الجديدة، والذي عقد مؤخرًا برئاسة نائب الوزير لشئون الجامعات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لسير عمليات الإنشاء والتجهيز للمرحلة الثانية للجامعات التكنولوجية الجديدة، كما تم الاتفاق على تحديد قائمة باحتياجات كل جامعة من أثاث وأجهزة وتجهيزات المعامل والورش ، وكذلك مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية، لتتوافق مع البرامج الدراسية الخاصة بكل جامعة، بالإضافة إلى أهمية تجهيز الجامعات التكنولوجية الجديدة بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التي سيتم تقديمها بهذه الجامعات.

وقال عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية بمرحلتيها الأولى والثانية، تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل، كما أن الشراكات التي تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ببعض دول العالم ذات الخبرة الجيدة في هذا التعليم، وكذلك التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المحيط بهذه الجامعات، تجعل خريجي هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر محليًا وإقليميًا ودوليًا.

جامعة الغربية التكنولوجية وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج – تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج - تكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات - تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة - تكنولوجيا الصناعات المعدنية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية).

جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية: وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا السكك الحديد- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية).

جامعة برج العرب التكنولوجية: وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية - تكنولوجيا السكك الحديد).

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا الصناعات الخشبية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية- تكنولوجيا النقل البحري والموانئ - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر).

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية: وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية - تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربية - تكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - التخصصات الصحية).

جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية: وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الخشبية).