غرق طفل وابن عمه في نهر النيل بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
توفي طفلان غرقًا بنهر النيل بمركز الصف جنوب الجيزة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريقين بنهر النيل دائرة مركز الصف.
وجه اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسرعة انتقال رجال الإنقاذ النهري لعمل تمشيط واسع النطاق وانتشال الغريقين.
جهود رجال الضفادف البشرية كُللت بالنجاح وتم انتشال جثتي طفلين أولاد عمومة وهما زياد حسن نصار ومازن هشام نصر من قرية عرب العيايدة.
تم إيداع الجثتين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.