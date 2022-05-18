المرور: رفع آثار حادث محور 26 يوليو وانتظام حركة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رفعت أوناش المرور حطام حادث تصادم تريلا وأتوبيس ركاب و7 سيارات ملاكي أعلى محور 26 يوليو مما أسفر عن مصاب مع أعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

تبين بالفحص أن عجلة القيادة اختلت بيد قائد سيارة نقل ثقيل "تريلا"، ما أدى لانحرافها عن مسارها وتخطيها الحاجز الخرساني الأوسط للطريق فاصطدمت بأتوبيس "كوستر" و7 سيارات ملاكي تباعا ما أسفر عن مصاب وحيد حتى الآن.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى المحور للمتجه من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان.

انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم ٧ سيارات ملاكي واتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل بعد نفق الأمن المركزي دون إصابات.

جرى الدفع بأوناش الإغاثة المرورية لرفع السيارات المنكوبة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.