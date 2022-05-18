مباحث المصنفات تداهم قناة فضائية تتخذ شركة مقرًا لها في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات الفنية مقر قناة فضائية بدون ترخيص تتخذ شركة استيراد وتصدير في العجوزة مقرا لها.

وردت معلومات أكدتها تحريات العقيد حسام بكير مدير مباحث المصنفات بالجيزة، بإنشاء وإدارة شخص لقناة فضائية بدون ترخيص، متخذاً من إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بالعجوزة مقرًا مستترًا لإدارة القناة المشار إليها والتى يتم بثها عبر القمر الصناعى عن طريق الوكيل مالك التردد المتواجد بإحدى الدول، قناة على موقع "اليوتيوب" وصفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالهم برفع "مصنفات سمعية ومرئية" غير مجازة رقابياً بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة المشار إليها وأمكن ضبط المسئول عن الدعم الفنى "له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية" ومالك الشركة المشار إليها.

بتفتيش مقر القناة فى حضورهما تم ضبط (وحدة معالجة مركزية يوجد عليها آثار ودلائل على"إدارة قناة على موقع "اليوتيوب" وبها مصنفات غير مجازة رقابياً – إدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " – هاتف محمول خاص بالمتهم الأول به آثار ودلائل على إدارة تلك القناة من خلال محادثات على تطبيق "الواتس آب")، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بإدارتهما للقناة بقصد تحقيق الربح المادى.