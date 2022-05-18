حادث محور 26 يوليو.. "تريلا" تجاوزت الحاجز وأطاحت بـ8 سيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حادث تصادم 7 سيارات ملاكي ونقل "تريلا" وأتوبيس ركاب أعلى محور 26 يوليو.

تبين بالفحص أن عجلة القيادة اختلت بيد قائد سيارة نقل ثقيل "تريلا"، ما أدى لانحرافها عن مسارها وتخطيها الحاجز الخرساني الأوسط للطريق فاصطدمت بأتوبيس "كوستر" و7 سيارات ملاكي تباعا ما أسفر عن مصاب مع التحفظ على السائق المتسبب في الحادث.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى المحور للمتجه من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان.

انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم ٧ سيارات ملاكي واتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل بعد نفق الأمن المركزي دون إصابات.

جرى الدفع بأوناش الإغاثة المرورية لرفع السيارات المنكوبة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.