"جري عليه وضربه زي القطر".. كواليس جريمة الصحاب في زراعات كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء مدحت فارس؛ لضبط المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بمركز كرداسة.

أول أمس الأحد، تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصاب وسط الزراعات بدائرة المركز.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وتبين بالفحص ورواية شهود عيان أن حداد مسلح فتح النار على صديقه ولاذ بالفرار واصفين المشهد "المتهم جري عليه من بعيد زي القطروضربه بالخرطوش".

تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بينت أن المتهم طالب الضحية بسداد مبلغ أقرضه إياه منذ فترة إلا أنه مع مماطلته تربص به وأطلق صوبه النار.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإسعافه لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابة مباشرة بطلقات خرطوش في الجزء العلوي من جسده.

ونشر الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة أكمنة متحركة وثابتة لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم إيداع الجثة مشحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.