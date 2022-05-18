تريلا وكوستر وسيارات مهشمة.. اللقطات الأولى لحادث مروع أعلى محور 26 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أظهرت مجموعة من الصور آثار حادث تصادم 7 سيارات ملاكي وأتوبيس ركاب وسيارة نقل أعلى محور 26 يوليو، مساء الثلاثاء.

سيارة نقل "تريلا" تجاوزت الحاجز الخرساني بالجزيرة الوسطى للطريق يجاوره أتوبيس ركاب "كوستر" فضلا عن تهشم سيارات ملاكي بالطريق وسط توقف الحالة المرورية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى المحور للمتجه من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان.

انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم ٧ سيارات ملاكي واتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل بعد نفق الأمن المركزي دون إصابات.

جرى الدفع بأوناش الإغاثة المرورية لرفع السيارات المنكوبة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.