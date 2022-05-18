طوق نجاة.. عضو اقتصادية الشيوخ: مؤتمر الحكومة خارطة طريق للمرحلة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد النائب أحمد أبو الدهب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه وضع خارطة طريق للمرحلة الاقتصادية المقبلة.

وقال "أبو الدهب" في تصريح لمصراوي، إن رئيس الوزراء، قدم للعالم مصر الاستثمارية القادمة، موضحًا أن خريطة الاستثمار التي وضحها رئيس الوزراء بمثابة جدول استثماري للمستثمرين في الداخل والخارج.

وأضاف، أن رئيس الوزراء قدم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وخصوصا في الجانب الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مناطق الاستثمار في مصر التي طرحها رئيس الوزراء أصبحت أمام المستثمرين.

وأوضح أن هذه الخريطة تعد دليلًا واضحًا أمام الفرص الاستثمارية وعلى الحكومة التواصل مع المستثمر لمعرفة المزيد، مؤكدًا أن سلسلة التسهيلات التي قدمتها الحكومة اليوم طوق نجاة للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على ضرورة أن تسخر الحكومة كافة الإمكانيات للمستثمرين في الداخل والخارج، مؤكدًا أن الاستثمار هو العلاج الحقيقي للأزمة الاقتصادية الراهنة.

ولفت إلى أن إجراءات الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة المحلية، وتنشيط البورصة المصرية، وتوفير السلع طوق نجاة للمواطن المصري والعبور من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار إلى أن مسألة تبسيط الإجراءات وإصدار الرخص الذهبية واستمرار الدولة في تقديم العون للمستثمر هو أساس تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، موضحًا أن المستثمر يريد أن يعمل في بيئة مشجعة للمشروعات وهو ما ستعمل عليه الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "أبو الدهب"، أن مصر لديها من الإمكانيات المشجعة للاستثمار ولكن معوقات الاستثمار أكبر من نجاحه وهو ما تعتزم الحكومة تقديمه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تفعيل الشباك الواحد لا بد أن تكون حقيقة على أرض الواقع.

كما شدد، على أن إذا كانت الحكومة جادة فيما قالت فعليها تفعيله في الوقت نفسه وبنفس مقياس سرعة الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أنه لأول مرة يشعر بأن الحكومة تريد الخروج بره الصندوق وهذا أمر إيجابي يجب العمل عليه.

ولفت أبو الدهب، أن مؤتمر الحكومة حمل العديد من الرسائل للداخل والخارج أهمها درجة المكاشفة والشفافية التي تحدث بها مدبولي وشعور الحكومة بحجم الكارثة الاقتصادية العالمية التي نمر بها، متوقعا أن لغة الأرقام التي تحدث بها رئيس الوزراء يؤكد أننا أمام تحدي حقيقي ولدينا أساليب المواجهة.