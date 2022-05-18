وفد "التنسيقية" يقدم واجب العزاء في وفاة رئيس الإمارات الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قدم وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واجب العزاء في وفاة الراحل الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، صباح اليوم بمقر السفارة في القاهرة.

كان في استقبال وفد التنسيقية، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وضم الوفد النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، أمين سر التكتل البرلماني للتنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ.

كما شارك في تقديم واجب العزاء النائب محمود القط، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد عزمي اعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية.