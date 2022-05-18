تصوير جوي لمشروع مترو الأنفاق في 6 محطات بشارع الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيسبوك، مقطع "فيديو" عبر خاصية التصوير الجوي، يوضح حجم أعمال تنفيذ وتقدم مراحل العمل بمشروع محطات مترو الأنفاق الخط الرابع (الأهرامات، والمتحف المصري، والمريوطية، والعريش، والمطبعة، والطالبية).

وأجرت محافظة الجيزة، غلقاً كليًا لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ابتداءً من يوم ٢١ /١٠ /٢٠٢١ وحتى انتهاء الأعمال.

يأتي ذلك في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع فإنه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدًا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم عدد (٦) محطات مترو الأنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، إذ يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (۳۷۰م) وبعرض ما يقرب من (۱۸م).