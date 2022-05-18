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الجيزة: تشميع 4 محلات وإيقاف 7 مركبات توك توك بالحوامدية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حملات على المحلات والمنشآت التجارية والمقاهي بشوارع جمال عبد الناصر والنزهة وسعد زغلول وطراد النيل بالحوامدية.

وأسفرت الحملة، عن رفع 130 حالة إشغال والتحفظ على 7 مركبات توك توك تعيق الحركة المرورية، وذلك بمتابعة من اللواء كمال عبد الله رئيس مدينة الحوامدية.

وشملت الحملات، تحرير ٣ محاضر لمنشآت مخالفة وغلق وتشميع ٤ محال غير ملتزمة بمواعيد الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة للتعديات علي الطريق العام.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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