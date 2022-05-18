الجيزة: تشميع 4 محلات وإيقاف 7 مركبات توك توك بالحوامدية

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة للتعديات علي الطريق العام.

وأسفرت الحملة، عن رفع 130 حالة إشغال والتحفظ على 7 مركبات توك توك تعيق الحركة المرورية، وذلك بمتابعة من اللواء كمال عبد الله رئيس مدينة الحوامدية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012