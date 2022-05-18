شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة بحى البساتين لإزالة الإشغالات وتشميع المحال والورش المخالفة بالمعادي وصقر قريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الأجهزة التنفيذية بحى البساتين، بقيادة اللواء طارق عابد، رئيس الحي، حملة مكبرة بنطاق الحي، وتم غلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة بشارع اللاسلكي الداخلي "المعادي الجديدة"، لإدارتها بدون ترخيص، كما تم غلق وتشميع عدد من الورش المخالفة بمنطقة صقر قريش لإدارتها بدون ترخيص.

كما تم التحفظ، على عدد من الشيش داخل المقاهي المخالفة، ورفع وإزالة الإشغالات من منطقة صقر قريش، وشارع الشركة الكويتية، وشارع ٣٠٦، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

كما تم متابعة أعمال الرصف بشارع 500 المعادي الجديدة، وذلك تيسيرا علي المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي وذلك طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، مع الاستمرار بالمتابعة حتي تمام الانتهاء من الأعمال لرفع كفاءة الخدمات بنطاق الحي.

تم ذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق بالحي ومباحث المرافق وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات وإدارة المحلات ومسئول الغلق بالحي، تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، وتعليمات المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين.

وأكد رئيس الحي، اللواء طارق عابد، أنه يتم يوميا المرور على المحلات والكافيهات لمراجعة التراخيص وضبط المخالفات ورفع كافه الاشغالات، للحفاظ علي الانضباط في الشارع، وأن الحملات مستمرة يوميا حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك.

كما قام رئيس حى البساتين، اللواء طارق عابد، بالتواصل مع أهالي الحي، بعقد لقاء مع المواطنين بحضور كلا من المهندسة حنان السيد، سكرتير عام الحي، ومدير منطقة الإسكان، ومديري الادارات بالحي واستمع لشكواهم ومقترحاتهم وجاري العمل عليها وتنفيذها .