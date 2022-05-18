شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نسبة فاقد القمح قبل منظومة الصوامع الجديدة كانت تصل لـ15‎%‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف السيد القصير وزير الزراعة، أنه تم توريد أقماح في كافة أنحاء الجمهورية بحجم 2 مليون طن حتى الآن، موضحا أنه تم توريد حوالي 2 مليون طن، ومعدل التوريد يصل لـ150 ألف طن يوميا، والفلاحين والمزارعين مبسوطين بدعم الدولة وارتفاع معدل الانتاجية حيث يصل متوسط الفدان إلى 19 اردب في ظل استنباط أصناف جديدة.

وقال وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "90 دقيقة"، تقديم الاعلامية، بسمة وهبة، :"نسعى للتوسع الرأسي وااستباط أصناف جديدة بما يساهم في زيادة الانتاجية ".

وأشاد وزير الزراعة بمنظومة الصوامع الجديدة، موضحا أن نسبة الفاقد في الصوامع والشؤن الترابية كانت تصل إلى 15‎% قبل الشون والصوامع الجديدة.

وذكر أن معدل التوريد اليومي يصل لـ150 ألف طن في كافة أنحاء الجمهورية "، متابعا: "الفلاحون والمزارعون سعداء بـ توريد الأقماح بسبب دعم الدولة المصرية لهم ومعدل الإنتاجية مرتفع ومصر من أعلى دول العالم في إنتاجية الفدان الواحد ومتوسط انتاجية الفدان من القمح 19 اردب ".

وواصل :" نحن الان أمام بداية نجاح التقاوي المعتمدة والزراعات الحديثة وتنفيذ أكثر من 8 آلاف حقل إرشادي والمتابعة المستمرة من قبل المسئولين، ونراهن على وطنية الفلاح والمزارع المصرى ".