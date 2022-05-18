شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستقبل نظيره الأرميني بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل المستشار حماده الصاوي النائب العام، وقيادات النيابة العامة المصرية ،النائب العام الأرميني أرتور دافتيان، ووفدا رفيع الـمستوى من النيابة العامة هناك، وسفير وقنصل جمهورية أرمينيا، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة.

وبدأ اللقاء بترحيب النائب العام بزيارة نظيره الأرميني للنيابة العامة المصرية، مرحبا بتوطيد علاقات النيابتين ومؤكدا حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز العلاقات الـمشتركة في المجالات ذات الصلة مع النيابة العامة الأرمينية.

ومن جانبه أعرب النائب العام الأرميني عن شكره لدعوة النائب العام المصري، مؤكدا له حرصه على تبادل الخبرات مع النيابة العامة المصرية، ومشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين، وامتداد الشراكات التاريخية بينهما على جميع المستويات.

وتناول اللقاء مباحثات ثنائية بين النائب العام ونظيره بحضور السفير الأرميني بالقاهرة، ومدير إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، تحدثا خلالها عن تعزيز آليات ونظام العمل القانوني بالنيابتين، والأنشطة المتصلة بإنفاذ القانون، وأبرز أوجه التعاون بين الطرفين.

كما تضمن اللقاء توقيع مذكرة للتفاهم فيما بين النيابتين لتقوية وتطوير العلاقات في الأمور ذات المصلحة المتبادلة بينهما، وتحديدا في مجالات مكافحة الإرهاب، والجرائم عبر الوطنية، وجرائم الفساد، والجرائم الإلكترونية، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والـممتلكات الثقافية والآثار، ودعم آليات التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات والدورات التدريبية فيما بينهما بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابتين، وتدعيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات التعاون المشتركة، وانتهى اللقاء بتبادل الطرفين لدروع تذكارية تعبيرا عن الامتنان والتقدير.