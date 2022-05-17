المشدد 15 عام لتشكيل عصابي تخصص في الترويج للحشيش بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج مخدر الحشيش، والاتجار به بمنطقة المطرية.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بقيام مسجلين خطر، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائهما في المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.