مباحث أكتوبر تكشف لغز "قتيل التوك توك" وتوقع "لصوص المول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الثلاثاء، ملابسات مقتل طفل عثر على جثته بجوار مركبة توك توك وحادث سرقة مول تجاري شهير.

البداية من الحي الـ11 الذي شهد مقتل طفلا في مطلع العقد الثاني من العمر بجوار مركبة "توك توك" قيادته إثر تلقيه طعنة بالجسم.

رجال المباحث بدائرة قسم ثان أكتوبر حرصوا على تتبع خط سير الضحية بتفريغ كاميرات المراقبة التي قادتهم إلى مشتبه به جرى التحفظ عليه لاستجوابه.

الدائرة ذاتها سجلت حادث سرقة مبلغ مالي من مول تجاري لبيع الملابس والأدوات الرياضية بدأت تفاصيله باكتشاف مدير الخزينة للسرقة فأبلغ الشرطة.

معاينة سريعة أجراها ضباط المباحث بينت أن الجاني ليس غريبًا لعدم وجود آثار كسر بالخزينة لتتجه أصابع الاتهام للعاملين بالمول.

أجرت الشرطة فحصًا دقيقا لقائمة العاملين الحاليين والسابقين مع مراجعة كاميرات المراقبة ومطابقة نتائجها بأقوال المشتبه بهم وصولا إلى تورط عامل بالمول وشقيقه وثالث في الحادث وأمكن ضبطهم وإعادة المبلغ المسروق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين وأحالهم اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.