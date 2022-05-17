إحالة إفريقي الجنسية للجنايات بتهمة قتل مواطن بقصد سرقته بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أحالت النيابة العامة إفريقي الجنسية للجنايات بتهمة قتل مواطن بقصد سرقته بمنطقة عين شمس.

جاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة "مبيك. ف" ۲۳ عامًا، بدون عمل، (سوداني الجنسية) لأنه في يوم ۲۰۲۱/۸/۲۹ بدائرة قسم شرطة عين شمس محافظة القاهرة، قتل المجني عليه "عصمت. ع"عمدًا (استل سلاحًا أبيض كان بحوزته) وكال إليه طعنة بالصدر قاصدًا من ذلك قتله مما أحدث إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

أضاف قرار الإحالة أنه ارتبطت هذه الجناية بجنحة أخرى بذات الزمان والمكان بأن سرق الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه، والمعاقب عليها بنص المادة ۳۱۷ من قانون العقوبات، وقد كان ارتكاب جناية القتل بغية تسهيل ارتكاب جنحة السرقة المرتبطة بها.

كما أحرز سلاحًا أبيض - سكينًا - بدون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية.