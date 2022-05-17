الحضانة والرؤية.. وكيل "مشروعات النواب" تطالب بمناقشة تعديلات الأحوال الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بمناقشة التعديلات المقدمة منها بشأن قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالمادة 20 والتي تشمل ترتيب الحضانة والرؤية لغير الحاضن بجانب تحديد سن الحضانة للطفل، والمقدم منها منذ الفصل التشريعي السابق، وأيضًا تم تقديمه في بداية الفصل التشريعي الحالي، لكنه لم يدرج حتى الآن بمناقشات اللجان النوعية لمجلس النواب.

وأوضحت أبو السعد، أن المشروع المقترح يسعى لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة بجانب تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من خلال تنظيم إعادة ترتيب الحضانة حيث أنها بوضعها الحالي أعطت الأب الترتيب رقم 16.

وقالت في بيان، إن المادة 20 فيها أكثر النقاط الخلافية بداية بترتيب الحضانة وترتيب الأب في الحضانة كان الـ16 والتعديل الأول كان منح الحضانة إلى الأم ثم الأب ثم القاضي يحدد ولكن تم التعديل مجددًا إلى أن يكون الترتيب في الحضانة للأم ثم الجدة للأم ثم الجدة للأب ثم الأب.

وتابعت: "هذا التعديل جاء متوافقًا ورغبة طرفي العلاقة الزوجية وهذا ما تم استبيانه من خلال اللقاءات والحوارات التي قمنا بها قبل إعداد هذا التعديل".