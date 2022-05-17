وفد من نقابة المحامين يشارك "الصحفيين" في تأبين شيرين أبو عاقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

شارك وفد من نقابة المحامين برئاسة مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، وبحضور أعضاء المجلس حسين الجمال الأمين العام، وعمر هريدي، وكيل النقابة، وأسامة سليمان، وفاطمة الزهراء غنيم عضوي المجلس، في لقاء تأبين الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

بدأ مجدي سخي، كلمته بالترحيب بنقيب الصحفيين ضياء رشوان وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وجميع الحضور الكريم، مقدمًا لهم خالص التحية والتقدير بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس نقابة المحامين وجميع المحامين في ربوع مصر.

وعبر "سخى"، عن سعادته لمشاركة نقابة الصحفيين صاحبة الدور القومي الرائع في تأبين الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأوضح، أن حياتها المهنية تضمنت تغطية الأحداث الفلسطينية الكبرى بما في ذلك الانتفاضة الثانية، إلى تحليل السياسة الإسرائيلية، مؤكدًا أن تقاريرها الحية على التلفزيون والإشارات المميزة معروفة جيدًا، وقد ألهمت العديد من الفلسطينيين والعرب الآخرين لمتابعة حياتها المهنية في الصحافة.

وأضاف "سخى"، أن جذور "أبوعاقلة"، تعود إلى مدينة بيت لحم، حيث تخرجت من مدرسة راهبات الوردية في بيت حيفا بالقدس، ودرست الهندسة المعمارية في جامعة العلوم بالأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة والإعلام، فرع العلوم السياسية، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك بالأردن.

وأشار إلى أن الشهيدة غطت أحداث الانتفاضة عام 2000، والاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين وطولكرم عام 2002، والغارات والعمليات العسكرية المختلفة، وكانت أول صحفية عربية يسمح لها بالدخول إلى مسجد عسقلان؛ حيث أجرت مقابلات مع الأسرى الفلسطنيين، الذين صدرت ضدهم أحكاما طويلة بالسجن.