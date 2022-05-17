معارض وقوافل تعليمية.. "مستقبل وطن" ينظم أنشطة خدمية في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وجاءت الفعاليات كالتالي:-

محافظة أسيوط

نظمت أمانات مراكز ديروط والبدراي، قوافل تعليمية متميزة لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمجان، تضم نخبة كبيرة من أساتذة المواد الدراسية لتقديم شرح وافي في المراجعات النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي في جميع المواد بنادي المعلمين و قاعة الملكة، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، يأتي ذلك بمشاركة مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بحضور كوكبة من مستشاري المواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم.

محافظة الفيوم

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، حملة تحت عنوان "قمح بلادي"، وذلك لطرق أبواب المزارعين للتحفيز والتوعية بأهمية توريد محصول القمح للدولة، حيث شكلت أمانة الحزب فريق متنقل من شباب الأمانة، لطرق أبواب المزارعين والنزول إلي حقولهم وتحفيزهم علي توريد محصول القمح، وشرح لماذا يتم توريد القمح للدولة وعدم الانسياق خلف تجار السوق السوداء، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التموين والزراعة.

محافظة الغربية

نظمت أمانة ثان طنطا، أولى أمسياته لصالون الثقافي، الذي سيتولى شهريًا، وضمت الأمسية تأبين الشاعر الراحل محمد الجندي في حضور أسرته، حيث أن الأمانة ترعى التميز وتحتضن الإبداع والمواهب أينما كانت، جاء ذلك الصالون بحضور نخبة من الأدباء والشعراء من المحافظة.

محافظة الجيزة

وزعت أمانة قسم الطالبية، الكمامات الطبية على طلبة الشهادة الإعدادية، حيث قامت أمانة القسم بمشاركة شباب الحزب، بتوزيع الكمامات على طلاب مجمع المدارس بالكوم الأخضر قبل دخولهم الامتحان، وفي إطار أخر، نظمت أمانة قسم الجيزة، رحلة للمعالم السياحية والأثرية بمحافظة الفيوم، والقيام بيوم ترفيهي وثقافي للمواطنين وأعضاء الحزب، وفي سياق أخر، كثفت أمانات مركز الحوامدية والطالبية، من إقامة المراجعات النهائية لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية بالمجان.

ومن جانبه، تعاقدت أمانة الوراق، طبيًا مع مركز السيدة العذراء والأنبا مكاري التخصصي، وكذا وحدة غسيل الكلى الخاصة بالمركز.

محافظة الإسماعيلية

نظمت أمانة مركز فايد، قافلة طبية بيطرية، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان في قرية السعيدية، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطري والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، حيث شهدت إقبالا كبيرًا، وأبدى الأهالي في القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.

محافظة البحر الأحمر

نظمت أمانة مدينة الغردقة، معرضًا لتجهيز العرائس، بخصومات تصل إلي 50%، ويضم المعرض عدد كبير من المنتجات، ومنها مستلزمات الأسرة والعرائس والمطبخ والبطاطين، وشهد المعرض في أول أيامه إقبال كبيرًا من جانب سيدات المدينة، للاستفادة من تخفيضات المعرض، كما توفير الخدمات للمواطنين لتخفيف العبء عنهم حيث جري تنفيذ المعرض لمدة يوم واحد لبيع المفروشات والبطاطين والملابس الحريمي والأحذية والشنط الجلدية والأدوات المنزلية ومستلزمات المطبخ.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.